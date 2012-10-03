Кабмин хочет отрезать Тимошенко и Луценко путь к амнистии

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона “Об амнистии в 2012 году”.

Данным законопроектом предусмотрено объявить амнистию и распространить ее действие, в первую очередь, на те категории осужденных, которые совершили преступления небольшой тяжести или являются наиболее незащищенными и уязвимыми в социальном плане, в частности, на несовершеннолетних, а также женщин и мужчин, которые имеют детей в возрасте до 18 лет, детей-инвалидов и/или совершеннолетних сына, дочь, признанных инвалидами, инвалидов первой, второй и третьей групп, больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями.

В результате применения амнистии, согласно положениям законопроекта, из мест лишения и ограничения свободы предусматривается освободить около 1,5 тыс. чел. указанной категории.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что “принятие данного закона позволит уменьшить численность лиц, которые в настоящее время отбывают наказание в местах лишения и ограничения свободы и не представляют значительной общественной опасности, и будет способствовать улучшению материально-бытовых условий содержания осужденных”.

“Этот важный акт государства будет способствовать утверждению гуманных принципов в обществе”, - говорится в записке.

Законопроектом предусмотрено, что амнистия не может быть применена к лицам, в частности, осужденным за превышение власти или служебных полномочий при отягчающих обстоятельствах (части 2 и 3 статьи 365 УК Украины 2001 года (экс-премьер Юлия Тимошенко осуждена именно по этой статье - УНИАН), а также за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой (часть 5 статьи 191 УК Украины 2001 года (по этой статье осужден экс-министр внутренних дел Юрий Луценко).