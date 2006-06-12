Крупнейшие инвесторы Буковины - те, кто уехал на заработки

С начала года банковскими и финансовыми учреждениями области выплачено буковинцам по заграничным переводам, в т.ч. по международным платежным системам 37,7 млн. дол., 7,4 млн. евро. Кроме этого, физическими лицами за пределы Украины отправлено 1,3 млн. дол. и 0,8 млн. евро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Нацбанка Украины в Черновицкой области, относительно кредитной деятельности банков края, то в настоящее время „прослеживается стойкая тенденция” к росту объемов кредитования инвестиционной деятельности субъектов экономики. Требования по кредитам, предоставленным на инвестиционные цели, увеличились за 2005 год в 5,3 раза, а за январь-апрель с.г. в 1,4 раза до 222 млн. грн. В то же время валютные поступления на счета субъектов предпринимательской деятельности области за 2005 год увеличились на 15,5 % и составили в долларовом эквиваленте 78,9 млн. дол., а за январь-апрель 2006 года поступило 25,1 млн. дол., что больше на 23%, чем за соответствующий период прошлого года.

Самые большие суммы поступлений наблюдались в долларах США – около 52 %, в евро – около 41 %, остальные поступления – в российских рублях и в других валютах.

Население края становится все более активным инвестором. По состоянию на 1 июня удельный вес депозитов физических лиц в структуре вкладов составлял 81,3 %, тогда как в начале года – 76,3 %, а темп их прироста за январь-май составляет 14 %. В целом, по состоянию на 1 июня 2006 года население Буковины сэкономило в банковских вкладах 822 млн. грн. Преимущество отдают вкладам в иностранной валюте, которые составляют 53,1 % от общей суммы вкладов физических лиц.

На начало июня этого года кредитный портфель области составил 1 млрд. 425 млн. грн. Сохраняются высокие темпы его прироста: за 2005 год – 83,9 %, за январь-май текущего года – 41,4 %.