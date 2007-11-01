Ющенко назначил заседание Совета безопасности по достройке КГОКР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил создать рабочую группу, которая в течение 10 дней должна будет подготовить предложения по достройке Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня по результатам совещания в Секретариате Президента, посвященного достройке КГОКОРа, сообщил журналистам министр промышленной политики Анатолий ГОЛОВКО.

После подготовки предложений по достройке КГОКОР этот вопрос будет вынесен на Совет национальной безопасности и обороны Украины.

По словам министра, рабочую группу возглавят вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ и первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

«Эта группа с учетом интересов украинских металлопроизводителей, а также учитывая необходимость расчетов со странами – участницами строительства КГОКОРа, подготовит предложения для заседания СНБО, на котором будет приниматься решение по достройке комбината», - сказал А.ГОЛОВКО.

В ходе совещания В.ЮЩЕНКО отметил: «Я хотел бы, чтобы мы поставили перед собой цель создать такой сценарий распоряжения возможностями, которые есть в недостроенном комбинате окисленных руд, который бы способствовал получению реального владельца, формированию рационального конкурентного национального рынка, выполнению социальных обязательств, четкому ответу странам-участницам этого проекта по режиму обслуживания наших внешних долговых обязательств».

Президент также отметил, что необходимо вспомнить все уставные цели, для которых создавался комбинат. «Сделан ряд предварительных шагов, в том числе создано совместное предприятие по достройке КГОКОРа. Но сегодня я хотел бы заявить, что много вопросов остаются без ответа», – сказал Президент.

В частности, по его мнению, «необходимо выяснить существует ли монопольное право на этот сегмент сырья».

Как сообщал УНИАН, 30 октября Президент Румынии Траян БЕСЕСКУ после встречи в Бухаресте с Президентом Украины заявил, что Румыния не заинтересована в достройке Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд и хочет вернуть около 1 млрд. долларов инвестиций, которые она вложила в этот комбинат.

Т.БЕСЕСКУ отметил, что вся металлургическая промышленность Румынии была приватизирована, и поэтому они не заинтересованы на государственном уровне вкладывать средства в подобные предприятия.

В то же время, по словам Президента Румынии, его страна заинтересована в том, чтобы Украина принимала любые решения по КГОКОР после консультаций с румынской стороной.