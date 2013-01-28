На львовской шахте начали поднимать горняков, застрявших под землей

Об этом сообщил УНИАН директор Департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации Алексей Титаренко.

В частности, он отметил, что «Львовоблэнерго» сегодня в 15.08 отключило электроснабжение шахте, но теперь подача электроэнергии уже возобновлена и горняков поднимают на поверхность.

По словам А.Титаренко „Львовоблэнерго” отключило шахту от электроэнергии после неоднократных предупреждений сделать это в связи с задолженностью.

„Уже достигнута договоренность об отсрочке погашения задолженности. Электроэнергия подается. Шахта работает”, - отметил А.Титаренко.

Как сообщили УНИАН в Отделе корпоративных связей ПАО „Львовоблэнерго”, долги шахты „Надежда” перед „Львовоблэнерго” составляют 3,6 млн грн.

15 января руководству шахты было направлено предупреждение о возможном отключении электроэнергии.

Как сообщал УНИАН, по данным теруправления Госгоррпромнадзора в Львовской области, "Шахта "Надежда" была полностью отключена от электроснабжения.

На тот момент в шахте находились 86 работников. В связи с угрозой жизни и здоровью работников в действие был введен план ликвидации аварии, для эвакуации горняков на шахту выехало отделение Львовско-Волынского военизированного горно-спасательного отряда. В сообщении теруправления отмечено, что отключение от электроснабжения грозит загазованностью и затоплением горных выработок шахты, а прекращение работы котельной - замерзанием теплосетей шахты и прекращением отопления города Сосновка.