В Донецке правоохранитель выдал себя за киллера и предотвратил убийство

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области со ссылкой на заместителя прокурора Куйбышевского района Донецка Александра Мясоедова.

По его словам, информация о том, что в городе готовится заказное убийство, правоохранителям стала известна 4 января 2013 года. Согласно оперативной информации, 39-летний мужчина, житель Куйбышевского района, на почве неприязни, из чувства мести решил избавиться от своего знакомого, с которым они раньше вместе отбывали наказание в колонии. В связи с этим, мужчина пытался найти исполнителя для своего замысла.

В роли «убийцы» выступил сотрудник правоохранительных органов. Работая под прикрытием, он согласился совершить «преступление». Договариваясь о гонораре, мужчины сошлись на сумме 4 тыс грн. Через две недели после заговора «киллер» сообщил, что выполнил заказ и передал заказчику фотографии, подтверждающие сделанное.

После передачи денег заказчик был задержан работниками милиции.

Сведения об указанном уголовном преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией ч.2 ст.15, п.11 ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство по заказу) УК Украины.

Задержанному судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ход расследования по делу находится на контроле прокуратуры Куйбышевского района Донецка.