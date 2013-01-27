В Донецкой области рухнула кровля в вагонном депо: погиб человек

Как сегодня сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, несчастный случай произошел утром 26 января в г. Волноваха на территории вагонного депо ГП «Донецк-Зализныця».

Внезапно обвалилась металлическая кровля здания колесно-роликового цеха, построенного 1959 году, площадью 600 кв. м. В результате разрушения погиб один работник цеха.

Причина разрушения, а также размеры материальных убытков устанавливаются.