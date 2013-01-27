Непогода оставила без света 70 населенных пунктов в двух областях

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, во Львовской области без электроснабжения остаются 49 населенных пунктов, в Херсонской - 21.

Вместе с тем на протяжении 26 января бригадами облэнерго полностью восстановлено электроснабжение населенных пунктов в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Одесской областях и 22 населенных пунктов Львовской и 22 населенных пунктов Херсонской областей, которые были обесточивании на протяжении последних суток в результате неблагоприятных погодных условий.