Непогода оставила без света 70 населенных пунктов в двух областях
10:25, 27 января 2013Общество
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Во Львовской и Херсонской областях в результате непогоды обесточено 70 населенных пунктов.
Из-за непогоды люди сидят без света
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, во Львовской области без электроснабжения остаются 49 населенных пунктов, в Херсонской - 21.
Вместе с тем на протяжении 26 января бригадами облэнерго полностью восстановлено электроснабжение населенных пунктов в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Одесской областях и 22 населенных пунктов Львовской и 22 населенных пунктов Херсонской областей, которые были обесточивании на протяжении последних суток в результате неблагоприятных погодных условий.
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