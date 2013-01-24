В Киевской области горел газораспределительный пункт
22:09, 24 января 2013Общество
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В городе Бровары Киевской области ликвидирован пожар на газораспределительном пункте, который находится на территории асфальтового завода ЧАО «Броварское ДСУ 50».
В Броварах ликвидирован пожар на газораспределительном пункте / Фото : provse.te.ua
Как сообщили УНИАН в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании на этом объекте поступила сегодня в 11.00 в оперативно-диспетчерскую службу Государственной пожарно-спасательной части г. Бровары.
Установлено, что во время проведения регламентных работ был поврежден газопровод диаметром 50 мм, из-за чего и возникло возгорание.
В ликвидации пожара принимали участие два отделения пожарно-спасательной службы.
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