В Киевской области горел газораспределительный пункт

Как сообщили УНИАН в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании на этом объекте поступила сегодня в 11.00 в оперативно-диспетчерскую службу Государственной пожарно-спасательной части г. Бровары.

Установлено, что во время проведения регламентных работ был поврежден газопровод диаметром 50 мм, из-за чего и возникло возгорание.

В ликвидации пожара принимали участие два отделения пожарно-спасательной службы.