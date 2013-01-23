Сегодня Киев снова глохнул в пробках из-за снега

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 19:20 загруженность дорог была 9 баллов из 10 возможных. В центре (улицы Крещатик, Бассейная, Шелковичная, Шота Руставели, бульвар Тараса Шевченко и другие) машины двигались со скоростью 5—10 км/ч. Остановилось движение на Набережном шоссе, Московском проспекте, мосту Метро. Только через час заторы уменьшились до 7 баллов, сообщаетСегодня.

Примечательно, что в этот же день глава КГГА Александр Попов раскритиковал работу столичных коммунальщиков за плохую работу по борьбе с непогодой и за нечищенные дворы и тротуары. Досталось и главам районов. «Если ситуация не исправится, я буду принимать соответствующие кадровые решения», — заявил Александр Попов.