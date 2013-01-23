В Донецке бывший работник ЖЭКа подрабатывал мошенником

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горотдела милиции, к правоохранителям обратилась жительница одного из многоэтажных домов Ленинского района с заявлением, что в отношении ее совершено мошенничество. Так, она рассказала, что к ней в квартиру постучался неизвестный парень и, представившись работником ЖЭКа, сообщил, что его вызвали соседи для устранения течи в канализационной системе. Мошенник застал женщину врасплох, заявив, что она заливает жителей нижнего этажа, и ей необходимо будет делать дорогостоящий ремонт. Чтобы предотвратить конфликт между соседями, мужчина предложил свои услуги по ремонту канализации. Почувствовав свою вину, женщина была готова на любые затраты, дабы не стать объектом общественных осуждений, поэтому с легкостью передала «сантехнику» деньги в сумме 286 гривен на приобретение стройматериалов.

Мужчина, получив деньги, скрылся в неизвестном направлении. Позже жительница узнала от соседей, что сантехника никто не вызывал и никаких проблем с канализацией нет.

Потерпевшая указала милиции, что мошенник был одет в спецодежду оранжевого цвета, которую обычно носят техработники жилищно-коммунальных контор.

В результате оперативных действий милиции подозреваемый в данном мошенничестве был задержан. Им оказался ранее судимый житель Петровского района, ранее работавший в одном из ЖЭКов Донецка, находившийся в розыске за невыполнение решения районного суда. Во время проверки данного лица на причастность к аналогичным преступлениям на территории города, выяснилось, что он уже не раз обманывал горожан, собирая деньги якобы на приобретение стройматериалов для ремонта сантехники.

В настоящее время мужчина дал признательные показания, в отношении него открыто криминальное производство по ч.2 ст.190 (мошенничество, совершенное повторно) УК Украины. Избрана мера пресечения – арест.