На Житомирщине перевернулся микроавтобус с пассажирами
19:45, 23 января 2013Общество
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В Житомирской области перевернулся микроавтобус, в салоне которого находились 8 человек.
В микроавтобусе находилось 7 пассажиров / Фото: 056.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 23 января, около 12.00 возле с. Юровка Любарского района.
Водитель маршрутного микроавтобусу «Фольксваген», который двигался из Хмельницкого в Житомир, не справился с управлением, в результате чего микроавтобус лег на бок.
В транспортном средстве находилось 7 пассажиров и водитель. В результате ДТП никто не пострадал, говорится в сообщении.
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