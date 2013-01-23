На Житомирщине перевернулся микроавтобус с пассажирами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 23 января, около 12.00 возле с. Юровка Любарского района.

Водитель маршрутного микроавтобусу «Фольксваген», который двигался из Хмельницкого в Житомир, не справился с управлением, в результате чего микроавтобус лег на бок.

В транспортном средстве находилось 7 пассажиров и водитель. В результате ДТП никто не пострадал, говорится в сообщении.