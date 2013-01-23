В Киеве отрезали свет в 700 частных домах, «выбивая» долги

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете, ссылаясь на информацию жителей обесточенных домов.

В сообщении отмечается, что “таким образом «Киевэнерго» 12-е сутки пытается «выбить» из должников долги”.

«Компания использует мороз для того, чтобы выбить долги из киевлян, и чихать она хотела на то, что это незаконно. Сегодня это 700 частных домов, а если власть не отреагирует на такие действия, то завтра это будут 700 тыс. домов Киева», - заявила лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяна Мелихова.

В пресс-службе “Киевэнерго” УНИАН подтвердили отключение потребителей на Осокорках и объяснили ситуацию тем, что компания имеет договор о поставках электроэнергии с обществом «Межозерный», а не с каждым конкретным его членом, и по состоянию на 23 января 2013 года кооператив имеет задолженность перед ПАО «Киевэнерго» за потребленную электроэнергию в сумме 97 тыс. грн.

В энергокомпании отметили, что в соответствии с ППЭЭ (правила пользования электрической энергией - УНИАН), потребитель обязан оплачивать объем потребленной электроэнергии.

Кроме того, в компании отметили, что еще в феврале 2012 года специалисты «Киевэнерго» выявили факт вмешательства в работу прибора учета электроэнергии со стороны потребителя. Это было зафиксировано актом нарушения, на основании которого был определен объем недосчитанной электроэнергии с сумма нанесенного потребителем ущерба (216,2 тыс. грн). В течение 2012 года общество частично погасило эту сумму, однако по состоянию на сегодняшний день невозмещенная сумма составляет 92,8 тыс. грн.

“Согласно ППЭЭ, компания заблаговременно и неоднократно сообщала руководству общества о прекращении энергоснабжения в случае дальнейшего накопления долгов. В конце концов энергоснабжение было прекращено в декабре 2012 года. После этого со стороны потребителя было несколько попыток повторно несанкционированно подключиться”, - отметили в «Киевэнерго».

Сейчас, по информации пресс-службы компании, долг не погашен, из-за чего энергоснабжение не возобновлено. Также в «Киевэнерго» отметили, что отключенные дома - это дачи, в которых хозяева в основном проживают в летний период, а зимой там проживают лишь единицы.