Экс-министр ЖКХ: Тарифы для богатых - это просто смешно

Идея правительства установить отдельные тарифы на коммунальные услуги для богатых является популистской и неосуществимой.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал на пресс-конференции председатель Союза собственников жилья Украины, экс-министр ЖКХ (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко.

«Тарифы для богатых - это просто смешно», - сказал экс-министр ЖКХ.

Он напомнил, что в 2007-2008 годах, когда мэром Киева стал Леонид Черновецкий, он тоже хотел сделать социально справедливые тарифы и ввести 12 тарифов для разных групп населения.

«Тариф — это экономическая категория, он не зависит от того, кто на конце этой трубы. Потому что он считается экономично. Иначе мы попадем в новую коррупционную ловушку. Кто будет делить на бедных и богатых? Во всем мире социальная справедливость устанавливается для богатых увеличенными налогами... Почему сейчас забрасывается в общество эта популистская неосуществимая новация, мне трудно комментировать», - сказал эксперт.

А. Кучеренко добавил, что согласно законодательству, правительство не особо влияет на установление тарифов на коммунальные услуги.

«Если бы кто-то в правительстве прочитал закон, то правительство бы поняло, что оно на тариф сегодня не очень влияет. Сфера тарифообразования естественных монополий — теплоснабжения и водоснабжения — функция регулятора. Правительство здесь просто ни при чем... Регулятор обязан сделать экономически обоснованный тариф, а правительство и местные бюджеты обязаны найти соответствующие источники покрытия», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, 23 января премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что тарифы на газ в Украине могут быть повышены лишь для богатых слоев населения.

«Наши люди будут платить только посильный, соответствующий их доходам, обоснованный тариф. Другое дело, что правительство предлагает часть нагрузки бюджетной компенсации разницы в тарифах возложить на богатых», - сказал он.

Н.Азаров подчеркнул, что планируется введение дифференцированной системы тарифов. «Мы будем совершенствовать систему дифференцированных тарифов для тех, кто безболезненно может платить рыночную стоимость поставок и других коммунальных услуг. Социально справедливая система, опровергать которую просто нонсенс», - сказал премьер.