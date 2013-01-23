Янукович: мы строим новую экономическую модель

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на торжествах по случаю Дня Соборности и Свободы Украины в Национальном дворце искусств “Украина”.

Глава государства подчеркнул, что значительная часть реформ, которые реализуются в Украине, касаются экономической сферы. Речь идет, в первую очередь, о создании благоприятного бизнес-климата, активной политике замещения импорта, усилении энергосбережения, укреплении энергетической безопасности. «Это поддержка развития реального сектора экономики, предпринимательства, инноваций, производственного и технологического обновления. Это защита наших интересов на традиционных внешних рынках и выход на новые», - подчеркнул Президент.

«Мы строим экономическую модель, которая обеспечит иммунитет страны от любых внешних экономических кризисов», - сказал он, добавив, что основой преобразований в Украине является прагматизм во внешней политике, действенная система национальной безопасности и сильная экономика, направленная на улучшение жизни каждого гражданина.