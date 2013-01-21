Шахтер не рассчитал и убил насильника

Как сообщили сегодня УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, на прошлой неделе поздно вечером в районе одной из школ г. Красноармейска была изнасилована молодая девушка.

По словам начальника криминальной милиции Красноармейского ГО Николая Туровского, когда 21-летняя местная жительница возвращалась с работы домой, на нее напал неизвестный с целью изнасилования. Оказывая сопротивление насильнику, жертва кричала о помощи. Ее услышал оказавшийся недалеко от происходящего местный житель, который бросился на помощь и прекратил акт насилия.

«Это вызвало у злоумышленника агрессию, и между мужчинами завязалась драка, в ходе которой виновник получил телесные повреждения. Мужчина, прибывший на помощь, вызвал наряд милиции и скорую помощь, - рассказал правоохранитель, - девушку и ее обидчика доставили в больницу, где обоим оказали медицинскую помощь. В ходе обследования у насильника были установлены ушибы и переломы ребер. Через несколько часов фигурант скончался. Причина его смерти будет установлена после проведения всех необходимых экспертиз».

Следственным отделом красноармейской милиции было открыто уголовное производство по ст.ст.152 ч.2 , 153 ч.1 Уголовного Кодекса Украины (изнасилование, совершенное повторно; насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Но Н.Туровский также сообщил, что умерший в больнице 32-летний насильник, житель Красноармейского района, был ранее неоднократно судим. «А мужчина, который бросился на помощь, не судимый местный житель, но при сложившихся обстоятельствах он превысил меры необходимой обороны», - объяснил начальник криминальной милиции. Однако он добавил, что, «согласно ст.118 Уголовного Кодекса Украины (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны или при превышении мер, необходимых для задержания преступник), предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок до двух лет». «По данной статье в отношении указанного мужчины, спасшего девушку, открыто уголовное производство», - заключил Н.Туровский, отметив, что следствие продолжается.