Украинцы стали покупать больше лекарств

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Государственной службы Украины по лекарственным средствам Алексей Соловьев.

Он сообщил, что в 2012 году через аптечные заведения было реализовано лекарств на 27 миллиардов гривень. Было продано 1 млрд 260 миллионов упаковок.

По словам А.Соловьева, в 2012 году на территории Украины работало 20 тысяч аптек, 5 тысяч из которых являются аптечными пунктами при больницах. В этой сфере работали 6,5 тысячи представителей предпринимательской деятельности. При этом на протяжении года увеличилось количество аптек в сельской местности.