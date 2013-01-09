Лекарства от мигрени вернули в аптеки

Кабинет министров внес изменения в перечень средств, психотропных веществ и прекурсоров, которыми разрешил свободную продажу в аптечной сети препаратов для лечения мигрени, содержащих производные группы триптаминов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, такое решение было принято с целью надлежащего обеспечения больных мигренью лекарственными средствами и во избежание неоднозначных трактовок законодательства, по инициативе Минздрава.

На заседании правительства было принято постановление «О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров», которым внесены изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденный постановлением Кабмина от 6 мая 2000 года под № 770.

Указанными изменениями предусмотрено, что лекарственные средства, в том числе активные фармацевтические ингредиенты, содержащие производные группы триптаминов, исключены из списка «Особо опасных психотропных веществ, оборот которых запрещен», а также вещества декстрометорфан и декстрорфан исключены из списка «Наркотические средства, оборот которых ограничен».

Как напомнили в Минздраве, с недавнего и до настоящего времени в государстве сложилась непростая ситуация с отпуском в аптечных заведениях лекарственных средств от мигрени в связи с включением Государственной службой Украины по контролю над наркотиками производных триптамина в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

В то же время Минздрав отмечает: по большей части средства для лечения мигрени отпускаются по рецепту. Процедуру назначения препаратов, индивидуальный подбор комбинаций разных лекарственных средств, дозирование, определение особенностей при применении должен определять только специалист, следовательно, для эффективного лечения пациенту необходимо обращаться к врачу.

В соответствии с действующей редакцией Государственного формуляра лекарственных средств, к препаратам, которые применяются для лечения и профилактики мигрени, принадлежат анальгетики, нестероидные противовоспалительные лекарственные средства, спазмолитические средства и пр.