Захаров: Украина не хочет защищать интересы своих людей

В частности, это касается проблемы с невыплатой зарплат.

Об этом Захаров сообщил в эфире телеканала ТВi, пишет gazeta.ua.

"Долгое время Европейский суд не рассматривал заявлений относительно невыполнения судебных решений в связи с тем, что действовало пилотное решение Юрия Иванова против Украины. Государство на протяжении определенного времени должно было принять меры, чтобы устранить причины, по которым не выполняли судебные решения - преимущественно по выплате долга по заработной плате", - отметил Захаров.

Но Украина, по словам правозащитника, не исправила ситуацию, и из-за торможения в этом деле приходится страдать обычным людям.

"На днях было сообщено о 206 решений относительно невыполнения решений украинских судов. Бесспорно, это большая, системная, массовая проблема людей, которые не могут получить в Украине заработанных средств. И государство оказывается беспомощным, потому что не хочет защищать их интересы", - возмутился Захаров.