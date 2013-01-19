Нафтогаз купил в Германии 56 млн кубометров газа

Об этом говорится в сообщении компании RWE, текстом которого располагает УНИАН.

«Этот «первый контракт» в рамках соглашения, истекший к концу 2012 года, позволил нам поставить объем до 56 млн куб. м», - сказано в сообщении.

При этом RWE не предоставила информации о наличии контрактов с «Нафтогазом» на 2013 год.

Компания «Нафтогаз Украины» пока не комментирует результаты импорта газа из Европы в 2012 году - первом году, в котором страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка,.

По теме: Украина прорабатывает еще два маршрута поставок газа реверсом из Европы

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром», по предварительным данным, в 2012 продал Украине 33 миллиарда кубометров газа.

С 1 ноября прошлого года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в РФ до 20 млрд куб. м.

Также по заявлениям главы правления «Нафтогаза» Евгения Бакулина, компания «Нафтогаз Украины» ожидает увеличения поставок газа от компании RWE и прихода других европейских трейдеров на внутренний рынок.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.