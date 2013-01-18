Украина прорабатывает еще два маршрута поставок газа реверсом из Европы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу, 18 января, журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Он отметил, что на сегодняшний день основной маршрут поставки газа из Европы, который Украина закупает у немецкой компании RWE, проходит через Польшу.

«Пока получаем только через Польшу. Мы прорабатываем еще два маршрута. Они будут известны в самое ближайшее время», - сказал Э.Ставицкий.

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Как сообщал УНИАН, с 1 ноября 2012 года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в Российской Федерации до 20 млрд куб. м.

По информации министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко, в 2013 году поставки могут осуществляться через Венгрию.

Также по заявлениям главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгения Бакулина, компания ожидает увеличения поставок газа от компании RWE и прихода других европейских трейдеров на внутренний рынок.