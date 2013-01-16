Милиция продолжает патрулировать дом учительницы, которую выживают с Печерска

Милиция за несколько недель патрулирования у дома киевской учительницы Нины Москаленко, которой угрожают выселением неизвестные лица, не зафиксировала никаких правонарушений.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

Как отметили во ОСО, правоохранителями роты патрульной службы Печерского райуправления милиции круглосуточно осуществляется патрулирование дома по адресу пер. Землянский, 14.

«Ради обеспечения безопасного проживания жителей указанного дома милиция Печерского райуправления круглосуточно выделяет автопатруль в составе трех человек», - проинформировали в главке, отметив, что в целом за время патрулирования дома было задействовано свыше 90 работников милиции.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2012 года прокуратура Киева обязала милицию круглосуточно охранять дом по переулку Землянскому, 14, где проживает учительница Н.Москаленко.

Установлено, что Н.Москаленко в течение последних нескольких месяцев шесть раз обращалась в Печерское райуправление милиции с заявлениями о подделке документов на наследство, блокировании неизвестными лицами прохода к ее дому, снесении забора и разбитых окнах, а также о повреждении неизвестными сети электроснабжения, отравлении ее собаки и об угрозах, поступающих в ее адрес от неустановленных лиц.

Как выяснилось, все заявления Н.Москаленко милицией были внесены в Единый реестр досудебных расследований, однако надлежащие меры по установлению лиц, причастных к совершению этих правонарушений, а также безопасному ее проживанию не приняты. Обращения учительницы долгое время оставались непроверенными, подчеркнули в прокуратуре.

По информации СМИ, киевская учительница Н.Москаленко живет в доме в центре Киева, возле Ботанического сада. Землю под домом у учительницы неизвестные пытаются забрать уже в течение года. Ориентировочно участок в 20 соток на Печерских холмах оценивают в три миллиона долларов.

Женщине принадлежит 2/3 дома, владелец еще трети неизвестный. Однако с апреля от этого владельца в адрес Н.Москаленко начали поступать требования продать ему ее часть дома. Учительница с этим не согласились, и тогда ей начали угрожать неизвестные.

За год, невзирая на многочисленные заявления Н.Москаленко о нападениях, правоохранители доказательств преступления не нашли. Вместо этого милиция возбудила против нее ряд уголовных дел.