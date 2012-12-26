Милиция обещает учительнице, которую выживают из квартиры, охрану круглые сутки

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, в Печерское райуправление столичной милиции в течение последних нескольких месяцев шесть раз обращалась Н.Москаленко, которая проживает в доме по переулку Землянскому, 14, с заявлениями о подделке документов на наследство, блокировании неизвестными лицами прохода к ее дому, сносе забора и битие окон, а также о повреждении неизвестными сети электроснабжения, отравлении ее собаки и об угрозах, которые поступают в ее адрес от неустановленных лиц.

Все заявления, поданные Н.Москаленко, милицией были внесены в Единый реестр досудебных расследований, продолжается следствие. Правоохранительными органами принимаются все меры по установлению лиц, причастных к совершению этих правонарушений.

Для обеспечения безопасного проживания жильцов отмеченного дома милиция Печерского райуправления круглосуточно будет охранять дом.

Согласно информации СМИ, учительница Н.Москаленко проживает в доме в центре Киева, неподалёку от Ботанического сада. Землю под домом у учительницы неизвестные пытаются забрать уже в течение года. Ориентировочно участок в 20 соток на Печерских холмах оценивают в три миллиона долларов.

Женщине принадлежит 2/3 дома, владелец одной трети дома неизвестен. Однако с апреля от этого владельца в адрес Н.Москаленко стали поступать требования продать ему ее часть дома. Учительница с этим не согласились, и тогда ей стали угрожать неизвестные.

За год, несмотря на многочисленные заявления Н.Москаленко о нападениях, правоохранители доказательств преступления не нашли. Вместо этого милиция возбудила против нее ряд уголовных дел.

В декабре этого года судья Печерского райсуда Сергей Вовк вынес решение о выселении Н.Москаленко, ее сына и матери.

24 декабря прокуратура Киева обязала милицию круглосуточно охранять дом Н.Москаленко.

Кроме того, прокуратура требует привлечь к ответственности работников Печерского райуправления милиции, которые не рассмотрели должным образом обращения Н.Москаленко и не обеспечили возобновления ее конституционных прав.

«Установлено, что Н.Москаленко в течение последних нескольких месяцев шесть раз обращалась в Печерское райуправление милиции с заявлениями о подделке документов на наследство, блокировании неизвестными лицами прохода к ее дому, сносе забора и разбитых окнах, а также по поводу повреждения неизвестными сети электроснабжения, об отравлении ее собаки и об угрозах, поступающих в ее адрес от неустановленных лиц.

Как выяснилось, все заявления Н.Москаленко милицией были внесены в Единый реестр досудебных расследований, однако надлежащих мер к установлению лиц, причастных к совершению этих правонарушений, а также безопасному ее проживанию принято не было. Обращения учительницы долгое время оставались непроверенными», - сообщила пресс-служба прокуратуры.