Табачник: Минобразования не намерено отменять ВНО

Как передает корреспондт УНИАН, об этом сказал журналистам министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник.

"Мы продолжаем усовершенствовать тестирование и, по крайней мере, на уровне Государственного центра оценивания, на уровне коллегии министерства никто (не говорит) о каких-то революционных новациях, чтобы что-то отменять, что-то ломать", - сказал Д.Табачник.

Он подчеркнул, что условия проведения тестирования были зарегистрированы в Министерстве юстиции еще в октябре прошлого года, и это было сделано для того, чтобы условия проведения ВНО были стабильными и неизменными, чтобы будущий абитуриент мог как минимум полгода спокойно готовиться к тестированию.

Д.Табачник рассчитывает, что ни одна норма условий приема в вузы и тестирования не будет изменена в течение года.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Верховной Рады Игорь Калетник заявил, что система внешнего независимого оценивания себя не оправдала, и чтобы окончательно не потерять качество образования, украинским высшим учебным заведениям нужно вернуться к практике приема вступительных экзаменов.