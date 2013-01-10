В Раде хотят отменить внешнее тестирование

Пока украинские абитуриенты записываются на тесты ВНО (регистрация стартовала 4 января), их эффективность поставили под вопрос. Так, первый вице-спикер Рады Игорь Калетник (КПУ) хочет инициировать парламентские слушания по этому вопросу, сообщает Сегодня.

По его мнению, качество образования с момента введения системы ВНО ухудшилось. Политик призывает вернуться к сдаче вступительных экзаменов: «Это стимулирует молодежь приобретать глубокие знания по конкретной профессии, а не искать в интернете ответы на тесты и учить их наизусть».

Комитет по образованию ВР уже сегодня предложит инициировать слушания по этому вопросу, сказал нам секретарь комитета и однопартиец Калетника Александр Зубчевский: «Я эту инициативу поддерживаю. Она же не возникла на голом месте. К нам поступает много критики ВНО и от руководства вузов, и абитуриентов. Система тестирования в нынешнем виде себя не оправдала. Но резко отменять ее не будут: нужно провести слушания, послушать экспертов и принять оптимальное решение».

В Минобразования инициативу депутатов комментируют сдержано. «Давайте дождемся слушаний и выслушаем мнения экспертов», - сообщили нам в пресс-службе МОН. А вот ответственный секретарь Совета ректоров высших учебных заведений Украины и экс-глава департамента высшего образования МОН Ярослав Болюбаш против отмены тестов: «Абитуриенты сейчас могут поступить сразу в 5 вузов, у них есть выбор, этого отнимать нельзя. Что касается качества самих тестов — да, их нужно совершенствовать. Но даже в США, где недавно отметили 100-летие введения тестов, есть проблемы с их качеством. Ведь требования к ним усложняются с каждым годом. Кроме того, представьте, вдруг вернут экзамены — сотни тысяч абитуриентов съедутся в Киев, и где им жить? Да и система тестов на 99,9% оценивает объективно, а экзамены — это субъективизм, куча нервов, слез и времени...»

Ожидается, что в этом году участие в ВНО примут 311,5 тыс. человек. Это уже 6-е тестирование в истории страны. Как и в прошлом году, анкету-заявление можно загрузить с сайта Украинского центра оценивания качества образования (testportal.gov.ua). Предметов для сдачи будет 14, включая иностранные языки и новый предмет — зарубежную литературу. Как и прежде, сдавать можно не больше 4 предметов.

Из новшеств — в этом году абитуриенты, окончившие школу за границей, смогут сдавать тесты со всеми, а не только в дополнительную сессию. Также в этом году уменьшили количество тестовых заданий по некоторым предметам. В тестах по физике, к примеру, теперь 34 вопроса вместо 36, а время на выполнение осталось тем же (180 минут). Заданий по всемирной истории и истории Украины будет 55 вместо 60, но на их выполнение отведут всего 135 минут вместо 150. Жестче обещают бороться со списыванием — взять с собой на тесты мобильник или другое устройство, чтобы подсмотреть ответ, не удастся: металлоискатели и видеокамеры поставят в каждом пункте сдачи тестов.