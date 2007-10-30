На Тернопольщине дважды взорвался бытовой газ

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре Управления МЧС в Тернопольской области, в 11.30 28 октября в с. Старый Вишнивец Збаражского района в результате нарушения правил эксплуатации газовых приборов произошел взрыв в доме 72-летнего местного жителя. Владелец усадьбы с ожогами тела госпитализирован в Вишневецкую больницу.

Через три часа в тот же день газ взорвался в квартире в городе Копичинцы Гусятинского района. Причина та же — нарушение правил эксплуатации газовых приборов. В результате взрыва травмы получила хозяйка квартиры, которую с рваной раной левой голени доставили в Копичинецкую больницу.