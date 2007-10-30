Международные эксперты видят серьезную угрозу демократии в Украине

Европейская организация „Группа государств против коррупции” (GRECO) при Совете Европы в понедельник обнародовала исследование об уровне взяточничества в Украине. Документ содержит рекомендации относительно антикоррупционной борьбы, сообщает Немецкая волна.

Над отчетом работали независимые эксперты из Германии, Великобритании, Словакии и Литвы. Они ознакомились с украинским законодательством в этой сфере и провели ряд встреч с представителями правительственных организаций. По заключению экспертов, коррупция в Украине являет серьезную угрозу демократии и верховенству права. Согласно актуальному отчету GRECO, соответствующей базой для реформ в этой отрасли может быть проект президента Украины „На пути к добропорядочности”. Документ содержит также 25 рекомендаций относительно преодоления коррупции в Украине, среди которых, в частности, создание отдельной структуры для контроля за воплощением национальных антикоррупционных стратегий. Этот орган должен представлять не только государственные организации, но и общественные, и иметь достаточный уровень независимости, чтобы осуществлять эффективный мониторинг. „Група государств против коррупции” будет отслеживать воплощение этих рекомендаций в Украине до конца 2008 года.