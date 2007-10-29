Куницын: мы живем в Украине, нравится это кому-то или нет

21:48, 29 октября 2007
Общество
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Придётся ставить три памятника сразу

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН считает, что в Севастополе одновременно с памятником Екатерине ІІ нужно устанавливать памятники гетману Сагайдачному и депортированным народам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Севастополе, комментируя факт установления памятника российской императрице в Одессе.

Как отметил С.КУНИЦЫН, по его мнению, «поскольку мы живем в такой разной стране, которая разрывается политическими раздорами, нужно искать не то, что нас разъединяет, а то, что объединяет. И если даже ставить в Севастополе, как в Одессе, памятник Екатерине, то я бы поставил в Севастополе - сделал бы баланс - и памятник Гетману Сагайдачному».

По словам главы исполнительной власти города, «мы живем в Украине, нравится это кому-то или нет. Кто-то сделает памятник Екатерине. Есть решение установить памятник депортированным народам. Если ставить памятники - так взять и поставить три и сразу. И люди поймут. Потому что учитывается специфика истории. А там (очевидно, имеется в виду в Одессе - УНИАН) - мордобитие».

В то же время, как сказал С.КУНИЦЫН, «из песни слов не выбросишь... Севастополь и Одессу основала Екатерина, указом 1783 года. Может, кому-то нравится, кому-то не нравится, но это так. И я знаю, что есть решение Севастопольского городского совета, чтобы здесь тоже был памятник Екатерине ІІ». Однако, как отметил председатель горадминистрации, «в Севастополе нужно искать формулы примирения».

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