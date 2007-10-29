Черновецкий говорит, что он не совсем обычный человек

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что в Киеве никаких проблем с теплоснабжением не может быть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, комментируя распространенное в СМИ заявление АЭК «Киевэнерго» о том, что из-за долгов Киев может быть отключен от тепла.

«Никаких проблем с теплом в Киеве, пока я живой, не будет. Я полностью владею ситуацией, и ничего такого не предвидится. А такие вопросы вносят диссонанс во все, что я делаю», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, в бюджете столицы есть деньги, и Киев рассчитывается за все, что он должен.

«А если есть провокационные вещи, то мне это понятно, потому что борьба со мной имеет место, поскольку я не совсем обычный человек, и таких как я, обычно достают», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 25 октября на пресс-конференции председатель правления АЭК «Киевэнерго» Борис ЯЩЕНКО заявил, что "Киевэнерго" не исключает возможных перебоев подачи тепла из-за невыплаты Киевгосгорадминистрацией компенсации разницы между тарифами и стоимостью производства тепла, вследствие чего компания не сможет рассчитаться за полученный природный газ.

По его словам, только за 8 месяцев текущего года вследствие установления тарифов на тепловую энергию на уровне ниже себестоимости убытки от производства тепловой энергии составили более 320 млн. грн. В настоящее время КГГА компенсировала потери "Киевэнерго" в размере 136 млн. грн.