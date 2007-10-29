Лучший в райотделе участковый торговал наркотиками

В Крыму осуждены трое милиционеров-«оборотней», которые торговали наркотиками.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в АР Крым, в Управление внутренней безопасности крымского Главка милиции обратился житель Ленинского района. Ранее судимый за кражи, мужчина рассказал, что местные правоохранители путем шантажа и угроз принуждают его торговать наркотиками. В ходе следствия было установлено, что одним из участников преступной группы был 36-летний участковый, признанный лучшим в райотделе. Возглавлял группу 26-летний оперативник, который, как и его 25-летний напарник, несли службу в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В ходе проверки деятельности этой преступной группы было выявлено 8 эпизодов торговли наркотиками на сумму более 50 тыс. долларов.

В настоящее время старшему группы приговором суда вынесено наказание в виде 10 лет лишения свободы, двум его подельникам по 5 и 6 лет. Все трое находятся в следственном изоляторе города Симферополя.

Приговор обжалуется в апелляционном суде.