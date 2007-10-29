У Черновецкого есть только одна проблема

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заверяет, что проблема строительства торгового комплекса возле НСК «Олимпийский» будет решена.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом он сказал, говоря о подготовке столицы к проведению Евро-2012.

«Недавно я был на совещании у Президента. Никаких претензий к нам высказано не было. Есть одна проблема: прошлые власти начали возле НСК «Олимпийский» строительство торгового комплекса. И он мешает проведению самого чемпионата», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. В то же время он подчеркнул, что “мы пригласим владельца этого комплекса и предложим ему компенсацию в виде выделения другого места или найдем какое-то другое решение».

Что касается подготовки к чемпионату, то Киев, по словам мэра, готов лучше, чем другие города к принятию большого количества туристов. “У нас много гостиниц, и в ближайшее время введем в эксплуатацию еще целый ряд гостиниц, в том числе и известных марок», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Он также добавил, что в случае необходимости, если наплыв туристов будет уж очень большим, их можно будет разместить, в частности, и на комфортабельных теплоходах, которые будут стоять на берегу Днепра.