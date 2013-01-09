У Попова обещают не повышать стоимость проезда в метро

По его словам, сегодня город дотирует каждую поездку в метро. Чтобы определить сумму, которую необходимо компенсировать предприятию, город ежегодно обсчитывает экономически обоснованный тариф одной поездки для возможности поддерживать КП «Киевский метрополитен».

«Нужно понимать разницу между понятиями «тариф» и «стоимость проезда». Тариф мы определяем для того, чтобы иметь возможность компенсировать из городского бюджета затраты предприятия на перевозку одного пассажира. Так, в соответствии с расчетами КП «Киевский метрополитен», экономически обоснованный тариф на 2013 год составляет 3-3,05 грн Фактически сегодня город дотирует каждую поездку на 1 гривню. Кроме того, 84 тыс. киевлян имеют право на бесплатный проезд в метрополитене также за счет городского бюджета», – объяснил заместитель председателя КГГА.

По словам Р.Крамаренко, расчетный тариф определяется коммунальным предприятием в соответствии с себестоимостью перевозок и применяется при определении суммы компенсации расходов из городского бюджета.

«Раньше мы могли точно обсчитать количество обычных поездок, однако имели ориентировочный объем перевозок льготников. После внедрения проекта «Карточка киевлянина» мы имеем точную цифру количества поездок льготных категорий и компенсируем только фактические расходы. Сейчас эта цифра оказалась втрое меньше, чем обсчитывалась по формуле, ведь не все льготники пользуются услугами метрополитена ежедневно», – отметил Р.Крамаренко.

Как сообщал УНИАН, месяц тому назад, 10 декабря, председатель КГГА Александр Попов заявлял, что на сегодняшний день повышение стоимости проезда в столичном метро объективно назрело.

Он тогда отметил, что в феврале даст ответ на вопрос по поводу увеличения оплаты проезда. «Будем заслушивать и утверждать финансовый план метрополитена. На сегодняшний день повышение стоимости проезда объективно назрело. Но сможем ли мы продержаться еще год – скажу, когда увижу цифры», - отметил А.Попов.