Томенко презентует акцию “7 природных чудес Украины”

31 октября в 10-30 в УНИАН с трансляцией на “5 канале” состоится пресс-конференция на тему: “Презентация общенациональной акции “7 природных чудес Украины”. Участники: инициатор акции Николай Томенко, председатель Государственной службы туризма и курортов Анатолий Пахля, директор Институт геологических наук НАН Украины Петр Гожик, президент Национальной радиокомпании Украины Виктор Набруско (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по служебным удостоверениям.