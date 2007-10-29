На Говерле установили самый большой флаг Украины

На Говерле 28 октября установили самый большой флаг Украины размером 35 м в ширину и 40 м в длину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Ивано-Франковске сообщил председатель Всеукраинской организации “Молодежный союз “Наша Украина” Степан БАРНА.

По его словам, в акции приняли участие почти 60 молодых “нашеукраинцев” из разных регионов Украины.

На Говерле также продолжилась акция по упорядочиванию памятного знака к годовщине Конституции Украины, который пытались несколько недель назад осквернить представители «российской фашистской организации ЕСМ». Молодые “нашеукраинцы” отчистили знак от краски, привели в порядок окружающую территорию.

С.БАРНА выразил убеждение, что «акции кощунства» уже никогда не повторятся на территории Украины. По его словам, он ежегодно 16 июля осуществляет восхождение на Говерлу - «символ украинского духа и сознания». Он сообщил, что все участники восхождения в воскресенье во время подъема и спуска «собирали мусор».

Он также выразил сожаление, что к акции не присоединились «комсомольцы, молодые регионалы и другие организации, заявляющие о своем патриотизме к Украине».