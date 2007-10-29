Ющенко назвал оптимальную цену на газ для Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет оптимальной цену для Украины на газ 150-160 долларов за тысячу кубов.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье вечером.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что для России Украина должна быть надежным партнером. По его словам, необходимо лишиться практики, когда при формировании цены на газ «привносится много политики».

«Я слышу, как сегодня и в определенных деловых, и политических кругах говорят о цене газа с первого января (в 2008 году – УНИАН) для Украины 188 - 190 долларов, кое-кто называет и 200», - отметил Президент. Он подчеркнул, что на это может ответить то же, что и в 2005 году когда, предлагалась цена 235 долларов: «Такой цены не будет».

По мнению В.ЮЩЕНКО, такая цена «необоснованна». «С учетом тенденции, происходящей на энергетических рынках, цена на границе Украина – Россия оптимальная, рациональная, продумана, к которой с пониманием отнеслась бы большая часть рынка, - это цена на уровне 150-160 долларов за тысячу кубов», - отметил Президент, напомнив, что нынешняя цена - 135 долларов за тысячу кубов.