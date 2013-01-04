Янукович: Нацбанку удалось отразить спекулятивные атаки на курс гривни

Напомним, что сейчас в правительстве и Нацбанке активно обсуждается необходимость введения сбора от операций по продаже наличной иностранной валюты, который может быть установлен на уровне 10-15% от суммы. По замыслу инициаторов нововведения, средства будут направляться в Пенсионный фонд. «Необходимо принимать очень аккуратное и взвешенное решение. Должны быть учтены мнения и интересы всех сторон - Национального банка, банков и граждан. Пока что единого мнения на этот счет нет»,- отметил он.

Введение сбора должно снизить спрос на иностранную валюту и способствовать снижению спекулятивных операций, которые оказывают серьезное давление на курс национальной валюты.

Впрочем, президент отметил, что, благодаря предпринятым во времена «председательства» Сергея Арбузова антикризисным мерам, Нацбанку пока и так удается удерживать гривну от девальвации. «Прогнозируемый курс - необходимое условие для устойчивого развития экономики страны. Исходя из этого я и оцениваю действия Национального банка Украины по удержанию стабильности национальной валюты,-- отметил Виктор Янукович.-- Невзирая на попытки проведения спекулятивных атак на гривну, оперативность и взвешенность действий Национального банка позволила сохранить ее стабильность. В последнее время на наличном валютном рынке объем покупки иностранной валюты населением практически сравнялся с объемом продажи, чего не удавалось достичь на протяжении многих лет».