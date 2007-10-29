Сына экс-губернатора Житомирщины оштрафовали за невыплату зарплаты

За невыплату своим работникам зарплаты оштрафован сын бывшего главы Житомирской областной государственной администрации Николая РУДЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в территориальной государственной инспекции труда в Житомирской области, на сельхозпредприятии «Иосифовское» Малинского района, где председателем является Н.РУДЧЕНКО, состоянием на в 01.08.2007 году задолженность по выплате зарплаты составляла 120 тыс. грн., а это 4 месячных фонда оплаты труда.

Правонарушение допущено относительно 63 работников хозяйства. Кроме того, нарушаются сроки расчетов с уваленными работниками.

Состоянием на 01.09.2007 года 5 работникам, уволившимся еще в июле-ноябре 2006 года, задолжали 5,5 тыс. грн.

Вопреки требованиям ст.ст. 33,34 Закона Украины «Об оплате труда». в хозяйстве не проводится индексация денежных доходов работников. В частности, не выслана индексация, начисленная в ноябре-декабре 2006 года и в июле-августе 2007 года, свыше 70 работником не начислена и не выплачивается компенсация потери части заработной платы в связи с нарушением сроков ее выплаты, отмечается в сообщении инспекции для прессы.

В нем также подчеркивается, что на протяжении 2007 года это хозяйство проверялось трижды, однако предписания по устранению выявленных нарушений руководитель хозяйства не выполняет. За невыполнение требований закона государственным инспектором труда на руководителя хозяйства Н.РУДЧЕНКО составлен протокол об административном правонарушении и вынесено постановление о наложении штрафа в размере 170 грн.

Раньше на партийных конференциях, экс-губернатор области, председатель Житомирской областной организации Народной партии Литвина Николай РУДЧЕНКО неоднократно жаловался на то, что его сына Николая, который является руководителем сельскохозяйственного предприятия в Малинском районе, преследуют через политические мотивы и не дают ему работать через постоянные проверки.