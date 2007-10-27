В этом году Еврокомиссия даст Украине 140 миллионов

В этом году Европейская комиссия окажет Украине финансовую помощь в размере 140 млн. евро.

Об этом агентству УНИАН сообщил директор Директората Европейской Комиссии, ответственный за финансовую помощь Украине, Маркус КОРНАРО.

“На 2007 ЕК выделила на развитие Украины 140 млн. евро в рамках помощи, которая предоставляется в пределах Европейской политики соседства”, - сказал М.КОРНАРО.

По его словам, помощь оказывается в первую очередь для использования в сфере энергетики, выполнения договоренностей относительно реадмиссии и миграции. Также средства выделяются на финансирование программ “Твининга”, которые реализуются между представителями административных органов власти Украины с представителями власти стран Европейского Союза.

М.КОРНАРО объяснил, что по программам “Твининга” представители административных органов власти за средства ЕС приезжают в Украину для обмена опытом.

“Возьмем, например, таможню - Украина решает реализовать определенный курс в сфере таможенных дел, и для того, чтобы получить самый современный опыт, который имеют страны ЕС, можно обратиться к таможенным администрациям стран ЕС. После этого сотрудники таможенных органов ЕС приезжают в Украину и работают со своими коллегами. Это осуществляется за финансирование Европейского Союза”, - сказал М.КОРНАРО.

Кроме того, он добавил, что эти 140 млн. евро касаются двусторонних отношений между Украиной и ЕС, но вместе с тем, между Украиной и ЕС действуют еще региональные программы, через которые также может предоставляться финансирование.

“Например, это программа трансграничного сотрудничества, где мы будем помогать Украине в том, чтобы она принимала участие в этих региональных программах, которые реализуются с помощью ЕС. В рамках программы трансграничного сотрудничества со странами ЕС на 2008 год предусматривается минимум 7 проектов, в которых может принять участие Украина. Лишь на эти программы трансграничного сотрудничества на среднесрочную перспективу выделяется 400 млн. евро”, - сказал М.КОРНАРО.

Он добавил, что если взять другие региональные программы и программы ядерной безопасности, то Украина может дополнительно получать 40-50 млн. евро каждый год.

М.КОРНАРО также отметил, что Еврокомиссия не имеет претензий к Украине в части использования этих средств. “Я могу сказать, что мы довольны тем, как используются средства. Мы довольны тем, как работают наши коллеги в Украине”, - сказал он.

По его словам, “если посмотреть на нынешнее состояние дел, то у нас сейчас есть очень хороший документ – План действий Украина-ЕС”.

“Этот План действий, во-первых, определяет перечень тех приоритетов относительно которых согласились Украина и ЕС, а во-вторых, дает нам возможность перейти от маленьких индивидуальных проектов к более широкой общеотраслевой поддержке. И уже в 2007 году, а в большей степени в 2008 году ЕС окажет помощь меньшему количеству инициатив, но вместе с тем они являются более широкими, и с помощью этой поддержки мы можем оказывать помощь целой отрасли”, - добавил представитель Еврокомиссии.