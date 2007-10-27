Екатерину ІІ не пускали в Одессу с кулаками

Торжественное открытие памятника основателям Одессы с фигурой Екатерины Второй в центре композиции пришлось задержать в связи с возникшей потасовкой между противниками открытия монумента и сотрудниками милиции.

Нескольких представителей всеукраинского объединения "Свобода" задержали сотрудники "Беркута". Открытие памятника намечалось на 17.00.

Памятник Екатерине II со всех сторон обступили представители Черноморского казачества, также подошло около 150 представителей Партии регионов с флагами. Кроме того, на площади собралось около 500 граждан. На площади порядок обеспечивают около 150 сотрудников милиции, несколько десятков - из частной охранной фирмы, а также три десятка сотрудников "Беркута".

Накануне открытия памятника представители ряда украинских организаций и партий выступили с заявлением, в котором потребовали от СБУ не допустить открытия монумента, который по их мнению "задуман, как постоянно действующий генератор межнациональной вражды, чтобы спровоцировать хаос и анархию в государстве, прежде всего в Одессе".

Украинская правда