В Киеве с перерывом в полчаса ограбили два банка

Вчера в Киеве двое неизвестных совершили нападение на филиалы «Укрпромбанка» в Шевченковском районе и «Индексбанка» в Печерском районе столицы.

Как сообщили УНИАН в ЦОС УМВД Украины в г. Киеве, первое нападение произошло в 15.10. Неизвестный зашел в помещение «Укрпромбанка», расположенное на ул. Мельникова, и угрожая сотрудникам банка, украл 90 тыс. грн., 2 тыс. долларов и 50 евро.

Через полчаса в Печерском районе неизвестный совершил ограбление «Индексбанка», применив огнестрельное оружие, из которого произвел выстрел в воздух, и завладел приблизительно 10 тыс. грн.

Как отметили в ЦОС, оба нападающие были без масок. Составлены фотороботы и проводятся следственно-оперативные мероприятия.

В этом году это уже седьмое ограбление отделений банков в столице.