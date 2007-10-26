Черномырдин: проблему маяков на уровне ”хочу - не хочу” не решишь

Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН считает, что вопрос передачи Украине объектов навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания в Черном море должен решаться на уровне правительств двух стран и подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал в ходе прямой телефонной линии с читателями «Комсомольская правда в Украине».

«Я думаю, на уровне правительств, комиссии и надо решать», - сказал он.

При этом В.ЧЕРНОМЫРДИН напомнил, что между Украиной и Россией был заключен договор по ЧФ РФ, который ратифицирован парламентами и имеет международный статус.

По его мнению, все «суды и разбирательства» должны носить международный характер.

Посол также отметил, что Украина и Россия создали межправительственную комиссию по вопросам функционирования Черноморского флота РФ, которая постоянно работает и разбирается, в том числе и с маяками.

«Черноморский флот до 2017 года несет огромную нагрузку в части безопасности в Черном и Средиземном морях. Это наша безопасность, поэтому просто «хочу», «не хочу» – мы не можем принимать решения», - добавил В.ЧЕРНОМЫРДИН.