На телеканале «Интер» выйдет эксклюзивное интервью Ющенко
17:26, 26 октября 2007Общество
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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал эксклюзивное интервью телеканалу «Интер».
Как сообщает пресс-служба главы государства, главные темы интервью – формирование демократической коалиции в Верховной Раде VI созыва и оптимизация энергетических поставок из России в Украину.
Глава государства, кроме того, ответил на вопрос об участии компании «Венко Интернешнл Лимитед» (США) в разработке Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, а также о ценовой политике Украины.
Интервью выйдет в эфир в воскресенье, 28 октября, в 20.00.
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