На телеканале «Интер» выйдет эксклюзивное интервью Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал эксклюзивное интервью телеканалу «Интер».

Как сообщает пресс-служба главы государства, главные темы интервью – формирование демократической коалиции в Верховной Раде VI созыва и оптимизация энергетических поставок из России в Украину.

Глава государства, кроме того, ответил на вопрос об участии компании «Венко Интернешнл Лимитед» (США) в разработке Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, а также о ценовой политике Украины.

Интервью выйдет в эфир в воскресенье, 28 октября, в 20.00.