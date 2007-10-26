В Белой Церкви объявлено чрезвычайное положение

В Белой Церкве Киевской области объявлено чрезвычайное положение в связи с отсутствием теплообеспечения в самом крупном жилом массиве, где проживает около 40 тысяч человек, работают 10 детских садов и 5 школ.

Об этом УНИАН сообщил заместитель городского головы Белой Церкви Василий САВЧУК.

«Отопление массива Леваневского обеспечивает ТЭЦ, являющаяся частной структурой. И здесь есть проблемы, поскольку ДК «Газ Украины» хочет заключать договора о поставках газа напрямую с ТЭЦ, считая непрозрачной существующую систему заключения договоров с коммунальным предприятием «Белоцерковтеплосеть», которое в свою очередь поставляет лимит газа на ТЭЦ», - сказал В.САВЧУК.

По его словам, остальные 70% жилого фонда города уже подключено к теплообеспечению. «Мы провели чрезвычайное заседание городского совета в связи с этой ситуацией, приглашали на заседание прокурора города, требовали от руководства ТЭЦ выполнить свои обязательства, но они не реагируют», – добавил заместитель городского председателя.

В.САВЧУК также сообщил, что местные власти обратились в Генеральную прокуратуру Украины. «Закон о теплообеспечении предусматривает, что естественные монополии, независимо от форм собственности, должны выполнять свои обязательства по предоставлению услуг населению. Поэтому сейчас нужно подключать правоохранительные органы. Мы уже обратились в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой подключиться к выяснению причин срыва отопительного сезона», – отметил он.