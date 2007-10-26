В Смеле сгорел автобус: водитель и пять пассажиров госпитализированы
17:03, 26 октября 2007Общество
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Предварительную причину установили
Сегодня в 6.50 в городе Смела Черкасской области в автобусе „ПАЗ-3205” возник пожар (предварительная причина - повреждение бензопровода).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, пожар был локализован в 7.15. В результате пожара водитель и пять пассажиров автобуса получили ожоги разных степеней и госпитализированы в Смелянскую городскую больницу. Автобус полностью уничтожен огнем.
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