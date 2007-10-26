В Киеве неизвестные побили битами и ударили ножом главного политтехнолога Литвина

Сегодня утром в Киеве, в районе улицы Киквидзе, было совершено покушение на одного из политтехнологов Блока Литвина Олега Шеремета. В 11.00 он вышел из дома к машине, чтобы отправиться на встречу в Бориспольскую районную государственную администрацию, где в это время его ожидали председатель района, жители села В.Олександривка и представители компании «Нелора-ленд».

Возле машины на Олега Шеремета напали двое неизвестных, которые нанесли ему несколько ножевых ранений и ударов битами. Не смотря на это , пострадавший смог доехать к месту встречи и там ему вызвали скорую.

По информации «Хрещатика», Олег Шеремет является коммерческим директором «земельно-ресурсного клирингового центра» и занимается юридической поддержкой жителей села В.Олександривка по продаже земельных паев. Сегодня должна была пройти встреча с представителями компании, которая хотела выкупить эти паи. Также Олег Шеремет на последних перевыборах в Верховную Раду, руководил группой американских политтехнологов во главе с Гери Келнером, которые консультировали Блок Литвина.

Как сообщил заместитель председателя Народной партии и кандидат в народные депутаты Олег Зарубинский, покушение связано с земельными делами господина Шеремета. «Насколько мне известно, у Олега Шеремета возникли серьезные проблемы с коммерческими структурами, которые крали землю у крестьян. Даже были судебные процессы с ними, поэтому он попал в цель в этой борьбе», - заявил Олег Зарубинский.

«Хрещатик»