Киргизия опровергает информацию об украинском прорыве в переговорах по ВТО

Позиция киргизской делегации в рамках переговоров рабочей группы по вступлению Украины во Всемирную торговую организацию в Женеве остается неизменной.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Киргизстана в Украине Эркин МАМКУЛОВ.

Он заявил, что информация, появившаяся в некоторых украинских СМИ со ссылкой на газету «Коммерсант», о том, что киргизская делегация в ходе переговоров в Женеве якобы признала необоснованность некоторых своих претензий, не соответствует действительности. «Факты, изложенные в статье газеты «Коммерсант» и растиражированные другими СМИ, не соответствуют действительности», - подчеркнул посол.

Он уточнил, что киргизская делегация исходит из того, что переговорный процесс «базируется строго на экономической основе, не выходя за принципы и цели ВТО».

«Украина является нашим традиционным торговым партнером, и киргизская сторона готова продолжать переговоры до тех пор, пока не будет достигнуто согласие по всем позициям в рамках протокола (о доступе на рынки товаров и услуг – УНИАН). Киргизская сторона не отказывается от своих законных торговых интересов», - подчеркнул Э.МАМКУЛОВ.

По словам посла, позиция Киргизии остается четкой и неизменной - переговоры должны вестись по двум направлениям: переговоры о вступлении в ВТО в Женеве и двусторонние переговоры о возмещении Украиной долга Киргизии. Э.МАМКУЛОВ более точно назвал сумму долга: «Долг составляет 27 млн. 192 тыс. 320 долларов и 44 цента. При этом урегулирование вопроса долга будет только способствовать прогрессу в переговорном процессе в рамках рабочей группы по вступлению Украины в ВТО в Женеве».

Э.МАМКУЛОВ отметил, что Киргизия «выступает против политизации вопроса о договоренностях по подписанию протокола о доступе на рынки, и намерена решать его на деловой и конструктивной основе». «В Киргизской Республике исходят из того, что переговоры в рамках рабочей группы по вступлению в ВТО и по урегулированию долга перед Киргизией относятся к разряду двусторонних и касаются только Киргизии и Украины. В этой связи имеющие место заявления украинской стороны о ее намерении заручиться поддержкой третьих сторон для ускорения переговоров по вступлению в ВТО не могут найти поддержки в Киргизской Республике”, - сказал он. (В частности, посол имел ввиду заявление министра экономики Украины Анатолия КИНАХА: «Я думаю, что с помощью структур ВТО мы найдем позитивное решение с Киргизстаном» - УНИАН).

Среди двусторонних вопросов, по мнению посла, необходимо выделить главный, и таким Киргизия считает урегулирование долга. «Пока создается впечатление, что украинская сторона вновь решила вернуться к прежней позиции, заключающейся в акцентировании своего внимания на решении конкретных вопросов в рамках протокола о взаимном доступе на рынки товаров и услуг», - отметил Э.МАМКУЛОВ.

Как сообщал УНИАН, 25 октября в Женеве был заслушан отчет Рабочей группы в рамках вступления Украины в ВТО. По информации некоторых СМИ, киргизская делегация признала необоснованность некоторых своих претензий в Украине.

***Украина завершила переговоры со всеми членами Рабочей группы ВТО, кроме Киргизстана, подписав 49 протоколов о взаимном доступе на рынки товаров и услуг

Третье заседание Совместной межправительственной киргизско-украинской комиссии по сотрудничеству планируется провести в Киеве в 4-м квартале этого года.