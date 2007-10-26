Казаки призвали украинцев дать отпор российской императрице

Украинское казачество выражает решительный протест против установления в украинских городах памятника российской императрице Екатерине ІІ и призывает всех граждан Украины к гражданскому сопротивлению таким акциям.

Об этом говорится в переданном УНИАН Обращении украинского казачества к украинскому народу и государственным органам власти Украины относительно сохранения и увековечения национальной памяти.

Обращаясь к согражданам, украинские казаки подчеркивают, что “национальная память хранит много героических, но вместе с тем и трагических страниц истории. Одной из таких трагедий для Украины было правление в ХVІІІ веке российской императрицы Екатерины ІІ, которой сегодня неизвестно по каким причинам хотят установить памятники в городах Одессе и Симферополе”.

Говоря о “заслугах” Екатерины II, украинские казаки отмечают, что “наш народ сотни лет не знал, что такое крепостничество”, и только Екатерина ІІ “смогла закрепостить и отнять свободу у каждого украинского крестьянина, а также запретить ему говорить и писать на своем родном языке”.

“Наш народ придерживался христианских добродетелей, а эта российская императрица отметилась разрушением и закрытием многих величественных украинских православных храмов, среди которых и давний казацкий Киево-Межигорский монастырь”, говорится в обращении.

Украинские казаки выражают убеждение, что установление памятников Екатерине II и другим иностранным поработителям Украины в каком-либо городе нашего государства “будет не только постоянно дестабилизировать политическую ситуацию, но и разжигать межнациональную и межконфессиональную вражду в украинском обществе”.

Также украинские казаки предупреждают, что в случае отсутствия соответствующей реакции на их обращение государственных центральных и местных органов власти оставляют за собой право “действовать в соответствии с казацкими обычаями защиты своей родной земли, истории и национальной памяти”.

Как сообщал УНИАН, памятник российской императрице Екатерине ІІ планируется открыть в Одессе 27 октября. Решение об установлении в Одессе монумента Екатерине II приняли депутаты горсовета, мотивируя его тем, что с 1900 до 1920 гг. в Одессе существовал памятник Екатерине II, пока его не снесли большевики. Сейчас его решено именовать памятником «Основателям Одессы».

В Севастополе памятник Екатерине ІІ планируется построить к 225-й годовщине города.