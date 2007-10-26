Школьницы покусали женщину и украли у нее деньги
13:45, 26 октября 2007Общество
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Задержана 15-летняя дончанка
В Макеевке три неизвестные девочки укусили 33-летнюю женщину за руку в помещении одного из магазинов города. Ошарашив жертву, девчонки похитили деньги в сумме 300 гривен и банковскую карточку.
Как сообщает ОСО ГУМВД Украины в Донецкой области, принятыми мерами нарядом патрульной службы Червоногвардейского РО Макеевки задержана одна из грабительниц, 15-летняя дончанка.
В отношении школьницы судом избирается мера пресечения.
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