Водитель автомобиля, под колесами которого погибли офицер и курсант, был пьяным

Представители правоохранительных органов установили, что водитель автомобиля «ВАЗ-2108», который 25 октября в 23.15 на Яворивском полигоне во Львовской области совершил наезд на колонну курсантов, был в нетрезвом состоянии.

Об этом УНИАН сообщили в управлении пресс-службе Министерства обороны.

В Минобороны уточнили, что под колесами легкового автомобиля погибли офицер и курсант. Травмы разной степени тяжести получили трое курсантов. (Ранее в ГУ МВД во Львовской области сообщали, что погибли двое курсантов, четверо травмированы.)

По данным Минобороны, вечером того дня курсанты 4-го курса Львовского института Сухопутных войск отбыли на полигон для проведения плановых занятий. Во время ночного пешего марша от железнодорожной станции Шкло к месту занятий замыкающими колонны курсантов были лейтенант Роман ЗЕМСКОВ и курсант Александр КЛЕЦ. Они шли сзади колонны на определенной дистанции. Пешая колонна имела люминесцентные отметки и предупредительные фонарики, но это не спасло от наезда пьяного водителя, который был за рулем автомобиля «ВАЗ-2108» .

Раненых курсантов Юрия МУНЬКОВА, Олега БАБИЯ и Владимира РЫБАЧКО доставили в военно-медицинский клинический центр Западного региона, где им оказывается медицинская помощь.

На месте дорожно-транспортного происшествия работает прокурор Львовского гарнизона, представители военной службы правопорядка Западного оперативного командования и руководства военного института.