Киллера, задержанного во Львове, обвиняют в покушении на криминального авторитета

Об этом сегодня на пресс-конференции во Львове сообщил прокурор Львовской области Олег Василенко.

«Указанному лицу выдвинуто обвинение в совершении убийства и покушении на убийство, которые произошли на День Независимости во Львове. Собрано достаточно доказательств», - отметил Олег Василенко.

Он также сообщил, что сейчас проверяется причастность указанного лица к совершению по меньшей мере 20 заказных убийств.

Как сообщал УНИАН, во время проведения 11 декабря во Львове милицейской спецоперации по задержанию двух мужчин, которые подозреваются в совершении ряда заказных убийств, покончил жизнь самоубийством киллер международного масштаба, напарник погибшего пытался выстрелить себе в голову, однако пуля срикошетила и киллер остался живой. У киллеров было обнаружено огнестрельное оружие разных наименований и производства. Оба киллера (и погибший, и выживший) выходцы из Львова (обоим уже за 50 лет), свою преступную деятельность начали в середине 90-х годов, а с начала 2000-х годов большую часть времени скрывались за рубежом, где также подозреваются в совершении заказных убийств.

24 августа 2012 года в центре Львова расстреляли машину известного криминального авторитета по прозвищу «Вова Морда». Неизвестные расстреляли внедорожник, водитель от полученных ранений умер на месте происшествия, пассажир (криминальный авторитет) в тяжелом состоянии был госпитализирован.