Во Львове расстреляли машину криминального авторитета «Морды»

Об этом сообщил УНИАН компетентный источник в правоохранительных органах.

По информации источника, неизвестные расстреляли джип на улице Князя Романа возле пиццерии. На месте происшествия очевидцы увидели большое количество гильз. Место окружено работниками милиции.

По данным источника, погиб водитель, а ранен известный 45-летний криминальный авторитет по прозвищу „Морда”, на которого несколько лет назад уже была попытка покушения.

В Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области корреспонденту УНИАН подтвердили информацию о том, что неизвестные расстреляли автомобиль на улице Князя Романа во Львове, один человек погиб, один человек в больнице.

„На месте происшествия работает следственно-оперативная группа”, - заявили в ОСО и отказались предоставить другие детали.